Жители Алтайского края публикуют в социальных сетях фотографии с разрушительными последствиями, свирепствующего в Сибири и на Дальнем Востоке урагана. Об этом в своем материале рассказывает портал NGS.RU.

В некоторых районах Барнаула из-за большого количества поваленных деревьев и поврежденных линий электропередач пропал свет. Сильные порывы ветра снесли кирпичную кладку над балконом в доме, расположенному по адресу Красноармейский проспект №81.

На припаркованные на газоне автомобили на Новосиликатном упало дерево. Возле городской администрации в Новоалтайске ветров вырвало еще несколько деревьев. На автомобильной дороге в окрестностях Сорокино упавшее дерево проломило окно в проезжающем мимо автобусе.

Местные жители сообщают, что в «Мичурин-парке» сильные порывы ветра опрокинули Газель. В Заринске снесло кровлю со здания МВД. А в Барнауле по адресу Партизанская №169 и вовсе обрушилась крыша из-за сильных порывов ветра и ливня.