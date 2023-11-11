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Семья из популярного шоу «Уральские пельмени» приняла участие в съемках нового комедийного сериала под названием «Мама будет против». Сценарист, актер и продюсер проекта Сергей Ершов рассказал о том, как возникла идея создания этой картины.

По словам Ершова, идея сериала зародилась постепенно, начиная с миниатюр о семейке, которые завоевали популярность у зрителей. После успеха этих коротких сценок авторы решились на создание полноценного сериала.

«Это комедия с элементами здравого бреда, пельменского «космического» юмора», — подытожил Ершов, описывая новый проект.

Сюжет фильма рассказывает о генерале, который, выйдя на пенсию, решает приносить пользу людям. У главного героя есть жена, но, как заявил Ершов, любви к ней он не испытывает. Супруги воспитывают дочь, которая собирается выйти замуж. Однако мама девушки против будущего зятя.

Также известно, что в сериале появится актер Михаил Тарабукин, полюбившийся зрителям по сериалу «Кухня».

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