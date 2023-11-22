В возрасте 66 лет умер украинский актер Александр Крыжановский, который служил в нескольких киевских театрах и преподавал актерское мастерство. Телеканал ТСН сообщил, что артист скончался от инфаркта миокарда.

Крыжановский в разные годы жизни играл в Киевском театре эстрады, в Молодом театре, в Театре на Подоле, а также в Новом драматическом театре.

Кроме того, российские зрители знают актера по ролям в фильмах и сериалах «По законам военного времени», «Возвращение Мухтара», «Нюхач-2», «За все тебя благодарю», «Швабра», «Битва за Севастополь» и множестве других. Всего в активе Александра Крыжановского 64 актерские работы.

Ранее стало известно о гибели в ДТП 27-летнего актер Истринского драматического театра Максима Шахрина.