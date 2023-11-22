27-летний артист Истринского муниципального драматического театра Максим Шахров погиб 21 ноября в автомобильной катастрофе.

В пресс-службе театра рассказали, что популярный актер торопился на репетицию и попал в аварию, получив несовместимые с жизнью травмы.

Родился Шахров 25 апреля 1996 года. Он поступил и успешно закончил Московский государственный институт культуры, после которого в 2020 году попал в Истринский театр.

Артист успел воплотить более 20 образов в театральных постановках «Слуга двух господ» (Панталоне), «Золушка», «Укрощение строптивой», «Бременские музыканты» и прочих, сыграл Маленького Мука и Сергея Есенина. Также Шахров снялся в фильме «Закрытый уровень» (Колян), снятом в жанре боевой фантастики.