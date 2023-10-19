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Депутат и доктор философских наук Геннадий Зюганов в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что рассматривает визит президента России Владимира Путина в Китай как ответ на действия Запада.

Зюганов подчеркивает важность Форума в Китае в текущем мировом контексте. Он видит в нем противовес агрессивной политике, которую, по его словам, навязывают англосаксы и натовцы, а также связывает его с конфликтом на Украине и ситуацией на Ближнем Востоке.

Для Зюганова инициатива «Один пояс – один путь» имеет особую важность. Он считает, что она продолжает многовековую китайскую традицию дипломатии и культуры, воскрешая идеи Великого шелкового пути, возникшие задолго до нашей эры.

Депутат также указывает на важность этой идеи для российской инфраструктуры. Он считает, что она дает новый импульс Транссибу, активизирует развитие Северного морского пути и способствует строительству автомобильных трасс через Северный Китай и Среднюю Азию, которые будут использоваться для грузоперевозок.

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