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Потери танков и других видов бронетехники на поле боя в зоне проведения специальной военной операции не чувствительны для Вооруженных сил Российской Федерации, поскольку военно-промышленный комплекс выпускает современные танки «ошеломляющими темпами» в отличии от Украины, где армия полностью зависит от поставок со стороны западных партнеров. Об этом в своем материале отмечает обозреватель портала Army Recognition.

Западные аналитики отмечают, что в течение полугода российские предприятия оборонного комплекса способны выпустить больше бронетехники, включая современные танки Т-90 «Прорыв», чем Киев получил от Запада за все время после начала специальной военной операции.

По словам обозревателя издания, главное предприятие Украины – завод имени Малышева в Харькове, на котором с 2009 года собрали всего один танк для нужд ВС Украины, в настоящий момент занимается ремонтом и модернизацией имеющихся танков и бронемашин. При этом ремонтные цеха регулярно попадают под ракетные удары со стороны российской армии.

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