Согласно информации Министерства финансов Украины, за последние два года в украинский бюджет поступило 65 миллиардов долларов международной финансовой помощи. Однако эта сумма в два раза меньше, чем обещали предоставить страны коллективного Запада.

К началу октября Киеву от иностранных государств, международных организаций и финансовых институтов поступило 65 миллиардов долларов. Из них Соединенные Штаты выделили 22.9 миллиардов долларов. А Европейский союз передал 22.6 миллиардов долларов. От Международного валютного фонда (МВФ) Украина получила 6.3 миллиарда. Также в пятерке лидеров среди главных источников финансирования украинского государства находятся Канада, передавшая 3.7 миллиардов долларов и Япония (2.1 миллиардов).

Всемирным банком было перечислено 2 миллиарда, Британия и Германия – по 1.6 миллиардов, Франция – 440 миллионов долларов, Италия – 330 миллионов долларов, Нидерланды передали 318 миллионов. Другие страны предоставили финансовую помощь на сумму, менее 100 миллионов долларов.

Однако изначально Украине было обещано 137 миллиардов долларов.