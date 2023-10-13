Валерий Залужный, занимающий должность Главнокомандующего вооруженными силами Украины, пообщался в телефонном режиме с главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Об этом украинский главком сообщил в своем Телеграм-канале.

«Провел первый телефонный разговор с генералом Чарльзом Брауном, главой объединенного комитета начальников штабов США. Прежде всего, подробно ознакомил коллегу с текущим положением дел, оперативной обстановкой на фронте… С генералом Брауном также обсудили неотложные потребности вооруженных сил Украины – это средства противовоздушной обороны, артиллерийские системы и снаряды», – написал Залужный.

Также главнокомандующий ВС Украины сообщил своему американскому коллеге об активизации наступательных действий со стороны Вооруженных сил Российской Федерации сразу на нескольких направлениях, включая Авдеевку. При этом отдельно в беседе с Брауном была затронута тема «подготовки украинских военнослужащих на Западе».