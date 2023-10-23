Израиль объявил о намерении уничтожить организацию ХАМАС, даже если операция в секторе Газа продлится месяцы. Палестинские боевики обстреливают израильские города, и количество жертв нарастает с обеих сторон.

На срочном заседании военного кабинета Израиля, возглавляемого Биньямином Нетаньяху, было принято решение о неуклонном уничтожении ХАМАС, независимо от продолжительности операции в Газе. Атаки на цели противника продолжаются с воздуха, и израильские военные проводят тренировки на специальной базе, имитирующей застройку Газы для более точных ударов.

Свыше полутора миллионов человек покинули сектор Газа в поисках укрытия. Израильские вооруженные силы атаковали школу в Хан-Юнисе, где было множество детей среди пострадавших. В ответ ХАМАС обстреливает израильские города ракетами, и количество раненых среди израильтян превысило 5 тысяч человек. 212 человек до сих пор находятся в заложниках. В старейшем районе Тель-Авива, Яффо, жизнь почти остановилась с пустынными улицами и закрытыми магазинами.

Пентагон не исключает вмешательства США, если в конфликт между Израилем и ХАМАС вмешаются новые участники. Соединенные Штаты также развернут на Ближнем Востоке противоракетные комплексы.

В Белом доме подчеркивают, что остановить конфликт сейчас практически невозможно. Мировые протесты проходят как в защиту Палестины, так и в поддержку Израиля.