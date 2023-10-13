Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится начать широкомасштабную военную кампанию, призванную ликвидировать палестинское движение ХАМАС. Вашингтон перебросил свою штурмовую авиацию на базу в ОАЭ для оказания помощи Иерусалиму. Об этом в своем материале сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Министерства обороны Израиля.

«Пентагон объявил, что некоторые из реактивных истребителей, которым администрация Байдена приказала защищать Израиль и сдерживать дальнейшие атаки, прибыли в регион в четверг», – пишет обозреватель американского издания. Речь идет о переброске на авиабазу Аль-Дафра в ОАЭ штурмовиков Фэйрчайлд Рипаблик A-10 «Удар грома II» с военной базы ВВС США Дэвис-Монтан в Аризоне.

Американские штурмовики А-10 представляют собой одноместные самолеты с двумя двигателями, основной задачей которых является поддержка наземных операций с воздуха. Штурмовики предназначены для уничтожения бронетехники, танков, укрепленных позиций и других наземных целей противника.