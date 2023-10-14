Группа ученых из Университета Махидол в Таиланде провела исследование, в результате которого была обнаружено растение, способное расти в условиях 20-кратного превышения земной гравитации или полной невесомости. Поэтому водяная мука может стать отличным источником питательных веществ и кислорода для астронавтов в долгих космических путешествиях.

Вольфия или водяная мука представляет собой род водных однодольных растений из подсемейства рясковых, плавающих на поверхности воды зеленых пластинок эллиптической формы. Цвет растения зеленый или желто-зеленый, корней не имеет, а в размере достигает 1 миллиметра.

Примечательно, что растение продолжало расти в водной среде даже в условиях невесомости. После этого тайские ученые отправили растение в Европейский центр космических исследований и технологий для проведения эксперимента в условиях гипергравитации, которые также завершились успешно.

Таким образом, ученые сделали вывод, что водная мука или вольфия является идеальным растением для выращивания в космосе. В пищу уходит все 100% объема растения, при этом в сухом виде оно состоит на 44% из углеводов, на 20% из белков и на 5% из жиров.