В ночь на 23 октября в разных регионах Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Звуки взрывов звучали в северных, центральных и южных украинских регионах. При этом в украинских пабликах активно обсуждают, что к привычным звукам «мопедов» (так называют ударные дроны типа «Герань») добавился новый звук, больше похожий на работу газонокосилки.

В результате налета российских дронов были поражены объекты в районе города Вышгород в Киевской области. Серия мощных взрывов прозвучала и на территории порта Ильичевска (ранее Черноморск) в Одесской области, где был уничтожен склад с комплектующими к бронетехнике ВС Украины. Украинская сторона заявила о прилете по территории порта двух российских ракет. Также комбинированные удары ракетами и дронами были ВС РФ нанесли по целям в Кировоградской, Харьковской, Черкасской и Николаевской областях.

Представитель ВС Украины заявил: «Россия упростила производство дронов, собирая их с помощью деталей, купленных на АлиЭкспресс. Это более простые дроны. Россияне собирают их, как говорится, из палок, покупая комплектующие к ним в Китае».