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Вооруженные силы США разработали в рамках армейской программы создания прототипов лазера высокой энергии (IFPC-HEL) систему противовоздушной обороны «Валькирия», способную генерировать лазерные импульсы мощностью до 300 кВт.

Разработанный комплекс ПВО способен уничтожать, как беспилотные летательные аппараты, так и крылатые ракеты противника. В настоящий момент комплекс ПВО «Валькирия» является самым мощным лазерным оружием в армии США. Например, система противовоздушной обороны ближнего радиуса действия DE M-SHORAD «Guardian», устанавливаемая на бронемашины Stryker, развивает пиковую мощность в 50 кВт.

На нескольких эсминцах класса «Арли Берк» ВМС США установлен высокоэнергетический лазер со встроенным оптическим ослепителем и системой наблюдения HELIOS мощностью в 60 кВт. Данной мощность достаточно для борьбы с маломерными судами, но недостаточно для поражения носового обтекателя крылатой ракеты.

Новые комплекс ПВО «Валькирия» будут поставлены в армию США компанией Lockheed Martin. Как стало известно из отчета Исследовательской службы Конгресса, ВС США должны получить четыре комплекса до 2025 года.

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