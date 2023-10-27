Российские силы зашли в населенный пункт Авдеевка в ДНР. Однако данная информация еще не была подтверждена официально. Согласно информации канала 105-го полка НМ ДНР, российские бойцы зашли на территорию Авдеевки. «Официально пока сие не подтверждено, но очень хочется верить», – говорится в сообщении.

Стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал осуществить переброску ударных украинских подразделений на данное направление, чтобы удержать город. Но российские бойцы готовы отразить атаку противника.

По сообщению военных корреспондентов, даже многие украинские ресурсы уже подтвердили, что ситуация в районе Авдеевки для украинских войск достаточно сложная. После потери ВСУ преобладающей высоты, расположенной на авдеевском терриконе, ситуация может стать для них критической.

Отмечается, что изменение погоды внесло свои коррективы в ход боевых действий на Авдеевском участке фронта. Дождь и густой туман дали обеим сторонам время на небольшую передышку. А ведь, начиная с 10 октября, бои происходили без остановки.