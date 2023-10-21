На Краснолиманское направление командование ВСУ перебросило не более 2-3 «Леопардов» в надежде, что они смогут переломить ситуацию. Это стало известно из данных радиоперехвата, передает «Военное обозрение».

Разговор между украинским боевиком с позывным «Коляда» и его командованием перехватили российские военнослужащие. Боец интересуется у собеседника, для чего на танках нужно рисовать белые кресты. Ведь у России нет «Леопардов», поэтому перепутать их с танками ВС РФ не получится даже при всем желании.

Собеседник в ответ на это советует «Коляде» молча заниматься своей работой и не задавать ненужных вопросов.

При этом из разговора становится ясно, что танков «Леопард» на Краснолиманский участок отправили не более 2-3 единиц.