Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный эксперт и полковник в отставке Андрей Кошкин в беседе с «Лентой.ру» отметил, что Турция продолжает поставлять вооруженным силам Украины вооружение.

По его словам, турецкие компании продолжают взаимодействовать с Украиной и выполняют контракты, поставляя различные виды вооружений и военной техники. Однако объемы поставок с турецкой стороны не способны коренным образом изменить ситуацию на поле боя.

«В самом начале конфликта Турция поставляла Украине беспилотники Bayraktar TB2. Сегодня мы таких беспилотников в небе над Украиной уже не встречаем, значит, мы их все “положили”», – отметил военный эксперт Кошкин.

Ранее турецкая компания Bayraktar озвучила планы по строительству завода по сборке беспилотных летательных аппаратов на Украине в течение полутора лет. При этом на совместном украино-турецком предприятии должно будет работать около 300 человек.