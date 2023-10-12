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Военный эксперт Дмитрий Корнев прокомментировал информацию источников, которые сообщили, что в ближайшей перспективе Вооруженные силы России планируют ввести в эксплуатацию новый комплекс радиоэлектронной борьбы на винтокрылых машинах.

Согласно эксперту, Россия начала работу над средствами радиоэлектронной борьбы на вертолетах в 1990-е годы, и в настоящее время известно о разработке, известной как «Рычаг». Эти работы продвигались успешно, учитывая развитие электроники и уменьшение размеров устройств. Комплекс радиоэлектронной борьбы «Рычаг» может быть размещен на вертолетах, в частности, на машинах класса Ми-8/Ми-17.

Эксперт отметил, что эти комплексы радиоэлектронной борьбы получили боевое крещение в ходе военных действий в Сирии. Они сыграли важную роль в снижении эффективности крылатых ракет, применяемых Вооруженными силами Соединенных Штатов, направленных против объектов в Сирии.

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