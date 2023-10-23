В окрестностях Авдеевки продолжаются ожесточенные боевые действия. Командование вооруженных сил Украины направляет на данное направление значительные резервы, чтобы не допустить окружения своей авдеевской группировки российскими войсками.

Военный корреспондент Алекандр Сладков сообщил об успешном прорыве обороны украинских сил на данном направлении бойцами штрафных батальонов Шторм-Z, которые сформированы из бывших заключенных.

«По моим данным, отличились зэки. Эти парни показали верх мужества и стойкости, и, что очень важно, – боевого профессионализма. Парни из подразделения «К» действовали решительно и четко не только в ходе выполнения запланированных задач, но и реагируя на внезапно развивающуюся ситуацию. А именно. «Зэтовцы» проломили оборону ВСУ, пропустили сквозь свои порядки наши наступающие отряды. Потом, когда враг, контратакуя, пытался смести наши ряды, двигаясь «на плечах» отходящей русской пехоты, «зэтовцы» жестоко взяли их на штыки и отбросили», – написал военкор в своем Телеграм-канале.