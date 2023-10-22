В ночь на 22 октября Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Константиновке, расположенной на территории Донецкой Народной Республики временно оккупированной украинской армией. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает военный корреспондент Андрей Руденко.

По его словам, в момент удара на железнодорожную станцию прибыл эшелон с резервами и боекомплектом вооруженных сил Украины. В результате точного попадания по железнодорожному составу с военнослужащими украинской армии, противник понес значительные потери убитыми и раненными. Очевидцы сообщают о вторичных детонациях после российского удара, что свидетельствует об уничтожении вагонов с боекомплектом для артиллерии вооруженных сил Украины.

Напомним, что в начале октября авиация «Южной» группировки ВС России уничтожила склад с вооружением украинской армии, расположенном на территории населенного пункта Константиновка.