Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный журналист Александр Коц получил информацию о возвращении бойцов из частной военной компании «Вагнер» на передовую в зоне специальной операции на Украине.

Согласно его данным, бойцы из «Вагнера» снова выполняют боевые задачи в районе восточной Украины. Это произошло после того, как многие из них подписали контракты с Министерством Обороны Российской Федерации.

Коц лично наблюдал наличие солдат с эмблемами на их плечах в районе населенного пункта Кременная. Он также общался с военными из Вооруженных Сил Российской Федерации и узнал, что на данный момент в зоне Артемовска (Бахмута) дислоцируется значительное количество бойцов из «Вагнера». Боевики возвращаются на фронт как индивидуально, так и в составе целых подразделений, аналогично десантникам.

Один из офицеров рассказал, что многие бойцы чувствуют себя как дома, так как ранее они уже воевали в этом регионе и хорошо знают местность.

Вам может понравиться

Начальник ГИБДД рассказал, как не платить штрафы за проданный автомобиль

Начальник МРЭО ГИБДД МВД по РК, подполковник полиции Владимир Гладюк рассказал, что при продаже автомобиля предыдущему владельцу следует удостовериться, что новый владелец уже зарегистрировал транспортное средство в МРЭО ГИБДД. Ведь

Первый отряд российских саперов — пилотов дронов создали в зоне СВО на Украине

Российские войска создали уникальный батальон саперов-пилотов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. Эту информацию раскрыл начальник штаба батальона инженерного соединения с позывным «Сотый». Согласно

«Авто Mail.ru»: 32% россиян покупали первое авто иностранного производства

В рамках социологического опроса, устроенного «Авто Mail.ru», стало известно, какие марки автомобилей были первым приобретением большинства жителей нашей страны. Многие россияне поделились историями покупки своего первого авто. Согласно проведенному соцопросу,