Военный журналист Александр Коц получил информацию о возвращении бойцов из частной военной компании «Вагнер» на передовую в зоне специальной операции на Украине.

Согласно его данным, бойцы из «Вагнера» снова выполняют боевые задачи в районе восточной Украины. Это произошло после того, как многие из них подписали контракты с Министерством Обороны Российской Федерации.

Коц лично наблюдал наличие солдат с эмблемами на их плечах в районе населенного пункта Кременная. Он также общался с военными из Вооруженных Сил Российской Федерации и узнал, что на данный момент в зоне Артемовска (Бахмута) дислоцируется значительное количество бойцов из «Вагнера». Боевики возвращаются на фронт как индивидуально, так и в составе целых подразделений, аналогично десантникам.

Один из офицеров рассказал, что многие бойцы чувствуют себя как дома, так как ранее они уже воевали в этом регионе и хорошо знают местность.