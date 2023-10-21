В ночь на 21 октября российские Вооруженные силы нанесли серию комбинированных ударов с использованием ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов по украинским аэродромам и местам дислокации резервов ВС Украины.

Об эффективной работе ВКС РФ по целям в Кривом Роге сообщил городской глава Александр Вилкул. По его словам, город пережил две волны ракетных ударов. При этом в результате одного из прилетов пришелся по центру города.

«Поздним вечером была еще одна атака ракетами и БПЛА. Поврежден промышленный объект инфраструктуры. Возникший пожар был оперативно ликвидирован. Главное – без потерь», – написал Вилкул в своем Телеграм-канале.

По информации российских пабликов, в Кривом Роге был нанесен удар по заводским цехам, которые использовались для ремонта и хранения военной техники ВС Украины. Примечательно, что именно в Кривом Рогу формируются резервы украинских бригад для использования на Херсонском направлении.

Также активная работа ВКС РФ была отмечена и по целям в Николаевской области. В частности, был нанесен удар по военному аэродрому, расположенному в окрестностях города Вознесенск.