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В Якутске на общественном концерте «Славим солнце, дружбу, мир» в Доме дружбы народов произошел скандал. Организаторы мероприятия попросили женщину с двумя детьми, среди которых был инвалид первой группы, освободить занятое место для высокопоставленных гостей.

Возмущенная женщина засняла на видео организаторов, которые усаживали VIP-персон на занятые ею и детьми места. На их места усадили местного депутата и священника. Об этом сообщается в Телеграм-канале Novosti Yakutska.

В Сети по этому поводу разгорелся нешуточный скандал, люди возмущались такой бестактностью организаторов и специальных гостей. В лице депутата комментаторы признали вице-спикера Александра Подголова.

После скандала в Сети, чиновник побеседовал с журналистами, заявив, что места для специальных гостей, коим он являлся, были забронированы сотрудниками Дома дружбы народов заблаговременно. По его словам, никого не выгоняли, просто организаторы мероприятия не подготовились должным образом. Им нужно было обозначить заранее забронированные места.

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