Недавно в районе Кировского в Волгограде был установлен внушительных размеров памятник, выполненный из частей автомобилей и компьютерной техники, и представляющий собой робота-трансформера. Автор этой уникальной скульптуры обещает дальнейшее совершенствование, добавляя датчики движения и осветительные приборы для усиления визуального эффекта.

Памятник, выполненный из металла, установлен у въезда в один из местных гаражных кооперативов и уже стал местной достопримечательностью. Его создателем является Сергей, 42-летний житель района.

Вопреки многочисленным предложениям о покупке, он отказывается продавать своего робота, так как создание этой скульптуры стало для него не только увлекательным хобби, но и способом отвлечься от повседневной рутины. Волгоградец и его добровольные помощники собрали робота из различных запчастей, потратив всего несколько недель на его создание.