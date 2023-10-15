Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Новочебоксарске произошло смертельное ДТП, в результате которого водитель «Соболя» сбил женщину и ребенка. По предварительным данным, пешеходы переходили дорогу вне пешеходного перехода. Женщина скончалась от полученных травм. Сообщение об этом опубликовал Телеграм-канал «Город грехов».

По информации пресс-службы МВД по Чувашской Республике, происшествие произошло около 20:30 14 октября рядом с пожарной частью на улице Винокурова, 54. Четверо пешеходов решили перейти дорогу в неподходящем месте из-за припаркованной «Газели». Водитель автомобиля «Соболь», двигавшегося по правой полосе, заметил их в последний момент и совершил экстренное торможение, пытаясь уйти в левую полосу, но не смог избежать столкновения.

На место происшествия были вызваны медики, которые доставили пострадавших в больницу. Свидетели случившегося утверждают, что скорость «Соболя» не превышала 40 км/ч, однако в то время шел дождь и видимость была ограничена.

Женщина, которая была госпитализирована, скончалась от полученных травм.

Вам может понравиться

Более 3000 участников СВО из Самары обратились за психологической помощью

В четверг, 12 октября, состоялось заседание комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике. На этом заседании были рассмотрены вопросы, включая меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Однако

Как армия Австралии проиграла войну с эму

В наши дни, когда многие части мира охвачены трагическими боестолкновениями, пишет Freight Waves, обстоятельства одной проигранной войны на австралийском континенте выглядят особенно странно, учитывая, что в ее ходе вооруженные пулеметами

ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать рекомендации об эвакуации на юг

Политбюро движения ХАМАС призвало жителей северной части сектора Газа оставаться в своих домах, несмотря на рекомендации Израиля о перемещении на юг страны. В заявлении отмечается, что «мы твердо стоим на