В Новочебоксарске произошло смертельное ДТП, в результате которого водитель «Соболя» сбил женщину и ребенка. По предварительным данным, пешеходы переходили дорогу вне пешеходного перехода. Женщина скончалась от полученных травм. Сообщение об этом опубликовал Телеграм-канал «Город грехов».

По информации пресс-службы МВД по Чувашской Республике, происшествие произошло около 20:30 14 октября рядом с пожарной частью на улице Винокурова, 54. Четверо пешеходов решили перейти дорогу в неподходящем месте из-за припаркованной «Газели». Водитель автомобиля «Соболь», двигавшегося по правой полосе, заметил их в последний момент и совершил экстренное торможение, пытаясь уйти в левую полосу, но не смог избежать столкновения.

На место происшествия были вызваны медики, которые доставили пострадавших в больницу. Свидетели случившегося утверждают, что скорость «Соболя» не превышала 40 км/ч, однако в то время шел дождь и видимость была ограничена.

Женщина, которая была госпитализирована, скончалась от полученных травм.