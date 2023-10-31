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Издание LADBible сообщило, что в Швейцарии группа дайверов испугалась огромных размеров акулы. Однако в итоге выяснилось, что это была скульптура морского хищника, затонувшая в водоеме.

По словам мужчин, совершавших погружение, скульптура акулы выглядит очень реалистично. Поэтому дайверы получили сильный испуг во время погружения в одно из озер в Швейцарии. Они считают, что кто-то специально сбросил статую акулы на дно водоема, чтобы пугать любителей подводного плавания.

Кадры с данной акулой активно распространились в Сети. Некоторым комментаторам удалось узнать эту акулу. Пользователи сообщили, что данная скульптура являлась реквизитом во время съемок фильма в 1975 году под названием «Шок у озера». Многие интернет-пользователи согласились с предположением, что кто-то ради забавы отправил зловещего монстра на дно озера, однако данную шутку оценили не все.

«Кто, черт возьми, подумал, что это хорошая идея?» — возмутились участники обсуждения.

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