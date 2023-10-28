В Штатах спорят о порядке компенсации для подстреленной учительницы начальной школы

В пятницу (27 октября) в зале суда штата Виргиния юристы поспорили по поводу того, должна ли учительница, подстреленная 6-летним учеником в начале января 2023-го, получить только лишь обычную компенсацию работникам за полученные пулевые ранения. Источник: The Associated Press.

Ранее Эбби Цвернер (фото выше) подала в суд на государственные школы г. Ньюпорт-Ньюс, требуя $40 миллионов и обвиняя школьный округ в грубой халатности. Но совет округа пытается заблокировать ее иск, утверждая, что огнестрельные травмы Цвернер подпадают только под компенсацию работникам, пострадавшим на рабочем месте.

Бывшая учительница первого класса была госпитализирована почти на две недели и перенесла несколько операций после того, как пуля попала ей в руку и грудную клетку. По условиям нормы о компенсации работникам ей полагает почти 10-летняя зарплата, а также пожизненные медицинские льготы в случае физических и психологических травм.

Цвернер лично присутствовала на пятничном слушании перед судьей, ее левая рука все еще поддерживалась перевязью и была закрыта толстой тканевой повязкой.

Спор о допустимости иска

Кевин Биниазан, один из адвокатов Цвернер, попросил судью одобрить рассмотрение иска его клиентки в суде, поскольку «ни один учитель начальной школы не ожидает, что его подстрелят на работе».

«Особая опасность столкновения с огнестрельным оружием никак не связана с характером работы преподавателя в первом классе», – подчеркнул Биниазан.

Но Энн Ларен, адвокат школьного округа, заявила, что инцидент со стрельбой в началке «прямо подпадает» под категорию компенсации работникам, поскольку Цвернер работала учителем. Кроме того, ее иск основан на обвинениях в халатности администрации на ее рабочем месте, что также подпадает под действие закона о компенсации работникам, отметила Ларен.

Роберт Сэмюэл, еще один юрист школьного округа, заявил: «Наша просьба об отказе в иске не означает, что Эбби Цвернер не получит льгот и останется в стороне».

Судья Мэтью Хоффман (фото выше) из окружного суда Ньюпорт-Ньюса заявил, что вынесет решение по этому вопросу на следующей неделе. Ему предстоит решить, может ли иск Цвернер быть передан в суд или ее случай должен быть рассмотрен комиссией по назначению компенсаций работникам.

После слушания Цвернер вместе со своими адвокатами некоторое время стояла возле зала суда. Она отказалась отвечать на вопросы репортеров, явно пытаясь сдержать эмоции.

«Для нее это ошеломляющий момент – я думаю, это нужно понимать», – объяснил за клиентку Биниазан. «Сегодня все это в некотором смысле достигает кульминации. Сколько бы мыслей и комментариев у Эбби сейчас ни было бы, все они крутятся в ее голове, возможно, значительно быстрее, чем она успевает их сформулировать. Поэтому я надеюсь, что вы извините ее за то, что она говорит с представителями СМИ через адвокатов».

Шестилетний стрелок в начальной школе

30-летняя Эбби Цвернер была застрелена в первом классе начальной школы «Ричнек» в начале января. Получив ранение, она успела вывести детей из класса, прежде чем потерять сознание.

Сейчас экс-учительница говорит, что школьная администрация игнорировала многочисленные предупреждения о том, что в тот день у афроамериканского первоклассника был пистолет, а ранее упорно не обращала внимания на высказываемые опасения по поводу тревожного поведения этого ученика.

Американские эксперты по правовым вопросам отмечают, что иск Цвернер сталкивается с тяжелой борьбой в соответствии с необычайно строгим законом о компенсациях работникам Виргинии, охватывающий также обвинения в халатности.

Между тем, мать шестилетнего школьника, стрелявшего в учительницу, все еще ожидает приговора за пренебрежение своим ребенком. Вынесение приговора 26-летней Деже Тейлор (фото выше) ранее планировалось на полдень пятницы (27 октября), но было отложено до декабря.

Согласно судебным протоколам, этот перенос произошел по просьбе как защиты, так и прокуроров, и отчасти потому, что отчет от опекуна ad Litem еще не был получен. В штате Виргиния назначается опекун ad Litem, который представляет интересы ребенка в делах, связанных с пренебрежением к его воспитанию.

Матери шестилетнего стрелка грозит до пяти лет тюрьмы после признания своей вины, хотя прокуроры будут настаивать в декабре лишь на шести месяцах заключения в рамках сделки с Дежей Тейлор о признании вины.

Ранее женщина заявила полиции, что ее 9-миллиметровый пистолет был заблокирован дома на специальный замок. Однако полиция во время обысков в ее доме так и не обнаружила этого замка.

Сын Дежи Тейлор заявил следователям, что залез на выдвинутый ящик стола, чтобы добраться до верха комода, где в сумочке у матери лежал пистолет. Как утверждают в прокуратуре, он спрятал затем пистолет в рюкзаке, а после переложил оружие в карман и застрелил свою учительницу на глазах у одноклассников.

Спустя несколько мгновений после выстрела этот шестилетний ребенок заявил преподавательнице по чтению, которая удерживала его: «Я застрелил эту (ругательство)» и «Вчера вечером я получил ствол моей мамы».

Дежа Тейлор также признала себя виновной в употреблении марихуаны при владении огнестрельным оружием, что является противозаконным США, и в следующем месяце федеральный суд вынесет ей приговор по этому правонарушению. В достигнутом соглашении о признании вины по этому обвинению с прокуратурой предусматривается тюремное заключение на срок от 18 до 24 месяцев.