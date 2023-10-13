Студия Warner Bros. столкнулась с многомиллионным судебным иском в связи с копией палочки, ассоциированной с Гарри Поттером, из популярной серии фильмов о юном волшебнике и его магической школе.

История началась, когда жительница США по имени Джессика Перри приобрела копию палочки, включающей в себя небольшую лампочку на конце. Она купила эту игрушку своим сыновьям для развлечения. Во время игры металлическая часть игрушки оторвалась и нанесла травму глазу ее младшему сыну.

По словам Джессики Перри, это привело к серьезному повреждению — сетчатка глаза трехлетнего мальчика была повреждена, и часть внутриглазной жидкости вытекла. Ребенок перенес несколько операций.

Кроме физических последствий, ребенку придется столкнуться с психологической реабилитацией, так как он теперь испытывает страх темноты и, возможно, будет ограничен в возможности заниматься активным спортом.

Теперь Джессика Перри намерена подать иск против киностудии Warner Bros. и требует компенсацию в размере $8 миллионов.