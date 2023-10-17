В Северной Корее заявили, что ежегодные ядерные учения НАТО под названием «Steadfast Noon», в рамках которых выполняются тренировочные сценарии сброса тактических ядерных бомб, рассматриваются как учения в подготовке к ядерной войне. Это утверждение было сделано в статье, опубликованной сотрудником Научного общества международной политики КНДР Ким Дон Мёном и распространенной пхеньянским Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), пишет РИА Новости.

Ким Дон Мён выразил мнение, что учения «Steadfast Noon», в которых участвуют различные военные самолеты, включая истребители четвертого и пятого поколений, а также стратегические бомбардировщики B-52, для тренировки сброса тактических ядерных бомб B61, можно рассматривать как репетицию для ядерной войны.

Он также назвал страны НАТО «ядерными фанатиками», которые, по его мнению, играют опасные игры с ядерным оружием при поддержке США. Ученый обвинил НАТО в систематических нарушениях международных соглашений о ядерном разоружении и угрозах применения ядерного оружия против других государств.