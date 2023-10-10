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Авторы Телеграм-канала «Авиаторщина» опубликовали запись переговоров между диспетчером, вторым пилотом (ВП) и капитаном воздушного судна (КВС) «Уральских авиалиний», непосредственно, перед совершением аварийной посадки в поле.

По словам авторов канала, данная публикация является заключительной частью расшифровки переговоров из кабины самолета Airbus A320 Ural Airlines. Второй пилот сообщает капитану о минимальном уровне топлива, а капитан воздушного судна призывает его взять себя в руки и найти место для аварийной посадки.

ВП: Топлива не хватает.

КВС: Ну ничего, нормально, давай. Ты возьми себя в руки.

КВС: Ну, где-то вон туда, наверное. Вон туда вон.

ДЧЭ: Топлива на 11 минут.

Далее диспетчер дает команду снижаться сначала на эшелон 100, а затем и эшелон 80. После чего он желает им удачи. Второй пилот и капитан лайнера обсудили возможные места для аварийной посадки, выбирая между дорогой и просекой. Далее слышен звук аварийной посадки и капитан докладывает об успешном приземлении в поле.

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