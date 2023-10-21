Российская авиация нанесла сокрушительный удар по скоплению боевиков вооруженных сил Украины, укрывшихся под железнодорожным мостом на Херсонском направлении, авиабомбой ФАБ-1500. Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале «Днепровский рубеж».

Сообщается, что группа морских пехотинцев вооруженных сил Украины была прижата к береговой линии в районе Антоновского железнодорожного моста. Однако российская авиация нанесла высокоточный удар по позиции укрывшихся под опорами железнодорожного моста украинских боевиков управляемой авиационной бомбой ФАБ-1500.

Российские военнослужащие с мест подтвердили ликвидацию диверсионной группы украинских военнослужащих полном объеме, поскольку после удара в радиоэфире не последовало привычных запросов на эвакуацию раненых боевиков.

Напомним, что российская авиабомба ФАБ-1500 несет заряд в 700 килограмм, а точность попадания в цель составляет около 5 метров. При этом площадь поражения авиабомбы составляет внушительные два квадратных километра.