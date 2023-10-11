Благодаря средствам объективного контроля поражения целей в Сети появились кадры очередного танкового боя в зоне проведения специальной военной операции. Российская боевая машина противостояла сразу двум танкам вооруженных сил Украины. Соответствующее видео было опубликовано в паблике социальной сети ВКонтакте «Третья мировая война».

На опубликованных кадрах, снятых беспилотным летательным аппаратом, можно увидеть, как один российский танк сдерживает наступление украинской пехоты в окрестностях населенного пункта Торское в ДНР, которое поддерживает сразу два танка ВС Украины.

Экипаж российского танка вступил в бой с украинской бронемашиной, которая сопровождала наступающую пехоту. Авторы паблика сообщают, что российским танкистам удалось поразить украинский танк, что привело к остановке наступления.

При этом украинский танк также попал в российскую бронемашину, однако благодаря эффективной работе активной защиты экипаж танка остался жив, и танк ВС России смог продолжить бой. Когда на поле боя появился второй украинский танк, российские танкисты попали под перекрёстный огонь, но им удалось успешно скрыться за лесопосадку, чтобы уйти на пополнение боекомплекта.