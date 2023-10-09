Нападение боевиков ХАМАС на Израиль застало врасплох участников фестиваля Nature Party, проходившего в субботу 7 октября в окрестностях города Офаким в кибуце Реим. Место фестиваля было расположено всего в пяти километрах от границы с Газой.

В Сети опубликовали кадры с места проведения фестиваля, где боевики ХАМАС устроили настоящую бойню. Большая часть участников и гостей фестиваля была взята в плен боевками, многие были расстреляны, а некоторым удалось спрятаться или убежать.

На опубликованных кадрах, снятых беспилотным летательным аппаратом, можно увидеть сотни брошенных автомобилей, большая часть из которых расстреляна или взорвана. Повсюду разбросаны личные вещи и виднелась выжженая трава.

По информации волонтерской группы ZAKA, на месте проведения фестиваля Nature Party уже было выявлено около 260 убитых человек.

Напомним, что в настоящий момент израильская армия продолжает зачищать населенный пункты, расположенные в приграничных районах с сектором Газа, от боевиков ХАМАС.