Китайская компания Loongson в конце лета запустила в производство новый процессор собственной разработки – 3A6000. Представленный процессор китайской компании немного меньше AMD Ryzen 3 3100 и чуть крупнее Intel Core i3-10105. При этом российская компания «Норси-Транс» объявила о планах начать выпуск различного оборудования, в основе которого будет лежать китайский процессор Loongson.

По словам генерального директора компании Сергея Овчинникова, в рамках форума «Микроэлектроника», проходящего в Сочи с 9 по 14 октября, были представлены прототипы отечественных серверов и ноутбуков. Представленная техника работает на базе китайских процессоров Loongson 5000-й серии. Данные процессоры появились на рынке еще 2,5 года назад и представляют собой 16-ядерные чипы в серверном исполнении и 8-ядерные чипы в десктопном исполнении.

Овсянников заявил: «Мы на “Микроэлектронике” показывали решения на пятитысячном процессоре, сам пятитысячный процессор показывали, потому что эти решения уже готовы. А на шеститысячном они сейчас находятся в разработке». Шеститысячная серия китайских процессоров представляет собой 32-ядерные чипы в серверном исполнении и 16-ядерные в десктопном варианте.

«То есть это достаточно производительные решения, там и сами ядра новых поколений, и расширенный набор команд присутствует. Самое главное – это то, что он сравним по производительности с микроархитектурой AMD Zen 3 либо Intel Tiger Lake. То есть это абсолютно конкурентоспособное решение», – резюмировал Овсянников.