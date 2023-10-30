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Огромное количество польских самоходных гаубиц Krab, переданных Польшей на Украину, были уничтожены барражирующими боеприпасами. Поэтому ВСУ вынуждены переделывать данные артиллерийские установки. Такую информацию сообщает издание Interia.

В публикации говорится, что барражирующие боеприпасы «Ланцет» доставляют польским САУ Krab огромные проблемы. Большинство подразделений были уничтожены российскими дронами-камикадзе.

Польские САУ, переданные на Украину, оснащены стандартной броней, которую с легкостью пробивают российские беспилотники. Поэтому ВСУ дополнительно устанавливают на них металлические сетки, за счет чего у экипажа появляется дополнительное время на эвакуацию. Однако, по словам автора материала, даже такие дополнения являются неэффективными перед модернизированным «Ланцетом-3».

«Кошмаром станет «Ланцет-3», у которого боевая часть весит три килограмма», – сообщает автор статьи. Модернизированный российский дрон-камикадзе сможет развивать скорость до 110 км/час.

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