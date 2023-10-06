Житель Оренбурга выставил на продажу автомобиль Lada Priora 2007 года выпуска с минимальным пробегом за 1 миллион рублей. Располагая данной суммой, можно приобрести совершенно новый автомобиль отечественного производства. Например, Lada Granta Drive Active в комплектации Comfort (стоимость на официальном сайте Lada начинается от 950 900 рублей).

«В продаже Лада Приора, пробег 4.500км! Автомобиль полностью в заводском состоянии, хранился в сухом гараже, состояние как с конвейера, всё детали заводские, полностью родной окрас, заводская резина, машина не полированная! Цвет – «меридиан». Один собственник, оригинальный ПТС», – написал в объявлении продавец автомобиля.

Точная стоимость автомобиля составляет 1 020 000 рублей. При этом автор объявления отмечает, что стоимость указана верно, а звонить стоит только состоятельным автолюбителям, располагающим данной суммой денег. Вероятнее всего, данный экземпляр будет интересен коллекционерам, а не обычным автолюбителям.