ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Из-за израильско-палестинского конфликта в США возникли проблемы, и русскоязычная депутат горсовета, представляющая район Брайтон в Нью-Йорке, была арестована. Тем не менее, нарушение, за которое она была задержана, представляет скорее формальный характер, но наказание может оказаться довольно серьезным.

Арест произошел в пятницу. Инна Верникова, которая является Произраильским народным избранником от Республиканской партии, была обвинена в ношении оружия на студенческой демонстрации в поддержку палестинцев. Депутат присутствовала на митинге протестующих в кампусе Бруклинского колледжа CUNY в четверг. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Согласно информации от департамента полиции Нью-Йорка, Инна Верникова была замечена на фотографиях и видеозаписях с оружием, которое частично выступало из-за ее пояса во время участия в митинге. Ей было предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления, связанного с незаконным ношением оружия. Однако после беседы со следователем ее освободили. Дата слушаний по этому делу пока не разглашается.

Вам может понравиться

Лавров заявил, что НАТО продвигает свои интересы в Закавказье через Армению

Североатлантический альянс намерен продвигать свои интересы в Закавказье через Армению, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он выразил убеждение в том, что в этом регионе Запад специально создает все

Плато Воттоваара и Аркаим назвали самыми мистическими местами на территории России

Эксперты из сервиса «Туту.ру» составили рейтинг известных мистических локаций в России. В этот список включены разнообразные места с таинственными историями. Плато Воттоваара и Живые Камни (Сейды) в Карелии ассоциируется с

Как армия Австралии проиграла войну с эму

В наши дни, когда многие части мира охвачены трагическими боестолкновениями, пишет Freight Waves, обстоятельства одной проигранной войны на австралийском континенте выглядят особенно странно, учитывая, что в ее ходе вооруженные пулеметами