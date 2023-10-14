Из-за израильско-палестинского конфликта в США возникли проблемы, и русскоязычная депутат горсовета, представляющая район Брайтон в Нью-Йорке, была арестована. Тем не менее, нарушение, за которое она была задержана, представляет скорее формальный характер, но наказание может оказаться довольно серьезным.

Арест произошел в пятницу. Инна Верникова, которая является Произраильским народным избранником от Республиканской партии, была обвинена в ношении оружия на студенческой демонстрации в поддержку палестинцев. Депутат присутствовала на митинге протестующих в кампусе Бруклинского колледжа CUNY в четверг. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Согласно информации от департамента полиции Нью-Йорка, Инна Верникова была замечена на фотографиях и видеозаписях с оружием, которое частично выступало из-за ее пояса во время участия в митинге. Ей было предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления, связанного с незаконным ношением оружия. Однако после беседы со следователем ее освободили. Дата слушаний по этому делу пока не разглашается.