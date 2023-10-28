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Представители управления культуры мэрии Новосибирска пояснили, что белые медведи по имени Норди и Шайна продолжают проживать в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило, но в настоящее время посетители не могут на них посмотреть.

Специалисты уточнили, что эта молодая пара медведей находится вне экспозиции зоопарка, поэтому недоступны для публики.

Также управление подчеркнуло, что нет планов передавать куда-то их младших сестер, Белку и Стрелку, которые также стали популярными среди жителей Новосибирска.

В Новосибирском зоопарке всего содержится шесть белых медведей. Самые старшие особи, Кай и Герда, проживают там с 2008 года. В 2018 году у них появились Норди и Шайна, а в этом году — Белка и Стрелка.

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