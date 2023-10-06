Автомобиль 22-летней жительницы Новосибирской области был арестован приставами за невыплаченный долг. Как сообщается в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, автомобиль Hyundai Creta был объявлен в розыск, так как его владелицу приставам не удавалось разыскать ни на работе, ни по месту ее проживания.

Отмечается, что 22-летняя девушка является должницей довольно крупной суммы – два с половиной миллиона рублей. Так как она не выплачивала долг, кредитор обратился в суд. Автомобиль Hyundai Creta был объявлен в розыск, и при обнаружении его на одной из улиц Дзержинского района он был остановлен правоохранителями.

Судебные приставы составили акт о наложении ареста на автомобиль, который был передан на хранение представителю взыскателя. Если должница не выплатит свой долг, то автомобиль будет выставлен на торги. Вырученные деньги от продажи машины смогут покрыть часть долга, от которого уклонялась владелица Hyundai Creta.