Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Автомобиль 22-летней жительницы Новосибирской области был арестован приставами за невыплаченный долг. Как сообщается в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, автомобиль Hyundai Creta был объявлен в розыск, так как его владелицу приставам не удавалось разыскать ни на работе, ни по месту ее проживания.

Отмечается, что 22-летняя девушка является должницей довольно крупной суммы – два с половиной миллиона рублей. Так как она не выплачивала долг, кредитор обратился в суд. Автомобиль Hyundai Creta был объявлен в розыск, и при обнаружении его на одной из улиц Дзержинского района он был остановлен правоохранителями.

Судебные приставы составили акт о наложении ареста на автомобиль, который был передан на хранение представителю взыскателя. Если должница не выплатит свой долг, то автомобиль будет выставлен на торги. Вырученные деньги от продажи машины смогут покрыть часть долга, от которого уклонялась владелица Hyundai Creta.

Вам может понравиться

Украинского командира объявили в розыск за жестокое обращение с военнопленными

Российские следователи предъявили обвинение в военных преступлениях заместителю командира войсковой части А3160 Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергею Бурковскому. Согласно сообщению Следственного комитета России (СКР), обвинение связано с его предполагаемым участием

Неизвестный меценат восстановил памятник Ленину, разбитый вандалами в Молдавии

В молдавском селе Братушаны вандалы повредили памятник Ленину, который был восстановлен на средства, выделенные местным меценатом, пожелавшим остаться неизвестным. Об этом в своем Телеграм-канале написал глава поискового движения и национального

Раскрыт архив ФСБ: поляки выслужили у нацистов хлебные места в концлагере «Шталаг-1А

Спокойные и сытные места в структуре крупнейшего в Восточной Пруссии нацистского лагеря военнопленных «Шталаг-1А», который существовал в период Второй мировой войны, заняли военнопленные поляки, которые выслужились перед гитлеровцами. В лагере