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В Новосибирске в одном из баров Железнодорожного района пришлось вмешаться бойцам службы безопасности, чтобы разнять двух стриптизерш, участвовавших в драке из-за того, что клиент не заплатил одной из них.

Согласно информации, инцидент произошел в баре, куда женщины пришли по приглашению одного мужчины. Этот мужчина заплатил только одной из стриптизерш за приватное общение, и это вызвало недовольство второй женщины. В итоге между ними началась драка. Нет подробностей о том, пострадал ли кто-то в результате этого конфликта.

На место происшествия прибыли сотрудники агентства безопасности, которые разняли женщин, а агрессивную зачинщицу конфликта задержали и передали представителям полиции.

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