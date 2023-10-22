Поздним вечером 21 октября жители Волгограда наблюдали в небе огромные световые лучи. Соответствующие кадры, снятые волгоградцами, начали появляться в социальных сетях. Причем в комментариях жители города выразили свои версии, происхождения ярких лучей в небе над ночным Волгоградом.

Некоторые очевидцы выразили предположение, что источник света расположен в Краснооктябрьском районе города, а именно недалеко от Качинского рынка. Другие горожане предположили, что источником света являются яркие прожекторы, использующиеся во время циркового представления в Дзержинском районе Волгограда.

Некоторые жители города даже сделали смелое предположение о внеземном происхождении лучей света, связав их появление с инопланетянами. Однако, вероятнее всего, источником ярких лучей света в небе над Волгоградом были прожекторы установки спецэффектов, установленные на сцене концерта, который проходил как раз вечером 21 октября в районе стадиона «Волгоград Арена».