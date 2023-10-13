В акватории Мраморного моря произошло столкновение двух торговых суден, перевозивших зерно. Сухогруз с украинским зерном столкнулся с балкером, перевозившим пшеницу из российского порта в Израиль. Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.

Сухогруз HAJE HALIMEH с грузом пшеницы, следовавший из украинского порта Измаил в испанскую Валенсию, столкнулся с балкером ASOMATOS, перевозившим зерно из российского порта Кавказ в израильский Ашдод. Столкновение 122-метрового судна HAJE HALIMEH с 169-метровым балкером ASOMATOS произошло недалеко от острова Мармара в акватории Мраморного моря.

Судя по опубликованной фотографии сухогруз HAJE HALIMEH получил повреждения в кормовой части с левого борта значительно выше ватерлинии. Однако источник издания сообщает, что пострадавших и экологического ущерба в результате столкновения не зафиксировано.