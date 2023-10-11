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В российской столице на продажу выставлена самая маленькая квартира, площадь которой составляет 8.8 м². Данный объект расположен в одном из небоскребов «Москва-Сити» на 42-м этаже. Отмечается, что владелец желает продать эти микроапартаменты за 7.8 миллионов рублей.

Внутри квартира имеет полноценную отделку и даже мебель. На фотографиях, представленных в объявлении, можно увидеть кровать, шириной в 140 см, которая располагается от одной стены комнаты к другой. За кроватью расположено окно, однако подойти к нему нет возможности – нужно забираться на кровать, и лишь тогда можно будет насладиться панорамным видом, открывающимся с высоты 42-го этажа.

Кроме того, вдоль противоположной окну стене разместился кухонный гарнитур, на котором уместилась микроволновая печь и электрочайник. В шкафчике «спрятан» маленький холодильник. Санузел также уместился в этой смарт-квартире, однако умывальник расположен над унитазом, а в душе очень сложно будет развернуться.

Отмечается, что квартира предлагается к продаже людям, которые планируют сдавать ее в аренду. Ведь, вряд ли кто-то захочет жить в таком маленьком пространстве. А вот для посуточной аренды она вполне сгодится. И желающие переночевать в «Москва-Сити» всегда найдутся.

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