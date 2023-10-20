Эксперты Минздрава Российской Федерации разработали новый проект постановления правительства, который предназначен для регулирования предоставления медицинской помощи в случае трансгендерного перехода детей. Данный документ определит порядок и условия, при которых подобные медицинские вмешательства будут доступны для детей. Также отмечается, что организации, занимающиеся проведением таких медицинских процедур, будут определять правила.

По данным ведомства, в России изменение пола у детей запрещено, за исключением случаев, которые являются редкими и особыми. Тем не менее, при необходимости подобных медицинских вмешательств они будут проводиться на высоком уровне.

Действие документа начнется с 1 марта 2024 года. Он будет применим к детям, у которых имеются пороки развития органов репродуктивной системы и требуется смена пола. Список медицинских организаций, предоставляющих подобные услуги, будет ограничен. В настоящее время проект находится на этапе общественного обсуждения, его текст доступен на федеральном портале для проектов нормативных правовых актов.