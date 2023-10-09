В Приозерском районе Ленинградской области мужчина во время распития алкогольных напитков убил своего знакомого и расчленил его тело, чтобы сварить суп из останков своего гостя. Об этом в своем материале сообщает портал 78.ru.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили на плите кастрюлю, в которой был сварен мясной бульон с картофелем. После проведенной экспертизы выяснилось, что в кастрюле находились фрагменты тела жертвы.

По предварительным данным следствия, жертва пришла в гости к своему знакомому – 54-летнему безработному жителю поселка Мичуринское. Мужчины распивали спиртные напитки, когда между ними произошла ссора. Хозяин квартиры схватил нож и нанес несколько смертельных ударов своему гостю.

Очевидцем происходящего стал родной брат хозяина квартиры. Именно он и вызвал сотрудников правоохранительных органов. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».