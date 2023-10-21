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Центральный районный суд города Красноярска приговорил к 13 годам тюремного заключения мужчину, пытавшегося дважды убить свою бывшую жену с требованием передать ему на воспитание двоих детей. Об этом сообщает Телеграм-канал объединенной пресс-службы судов региона.

Известно, что в конце прошлого года Роман Черпанов договорился о встрече со своей бывшей женой в библиотеке. Во время общения мужчина нанес 17 ударов ножом своей бывшей жене, после чего в течение часа возил ее по городу, а затем решил отвезти в больницу. Врачам он заявил, что в таком состоянии нашел свою бывшую жену на улице. Когда мужчину объявили в розыск он пришел к своей бывшей жене домой, где попытался ее задушить.

В публикации сообщается: «Центральный районный суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание по совокупности преступлений 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. А также Черпанову суд назначил принудительное лечение у врача психиатра».

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