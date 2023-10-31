Издание Asia One опубликовало статью, в которой рассказывает о происшествии, произошедшем в Китае. Обезьяна похитила девочку в возрасте 3х лет и унесла ее на дерево. Отмечается, что спасатели нашли ребенка спустя несколько часов поисков.

По словам родителей девочки, инцидент произошел на ферме, они взяли дочь с собой. «Через несколько минут я обернулся и обнаружил, что ребенок пропал. Мы все очень испугались», — вспоминает мужчина.

Испуганный отец обратился в полицию. Правоохранители быстро собрали поисковый отряд и начали прочесывать местность. Но сначала поиски были безуспешными. Однако полицейские решили, что ребенка могли украсть дикие обезьяны, которые обитают в данном районе.

Поэтому было решено отправиться в лес. Спасатели громко выкрикивали имя ребенка. Мать услышала плачь своей дочери. В итоге девочка была найдена на дереве неподалеку от обрыва. Отмечается, что ребенок не пострадал. Но на ее теле были найдены следы и царапины, напоминающие отпечатки лап обезьян.