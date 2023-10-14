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Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) обратилась к правительству ФРГ с призывом рассмотреть возможность восстановления разрушенных в 2022 году газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». В своем обращении парламентарии напомнили об экономических последствиях атак на эти газопроводы.

В частности, в заявлении говорится о разрушении трех из четырех ниток газопровода «Северный поток» в результате взрывов, произошедших 26 сентября 2022 года у датского острова Борнхольм. Эти атаки нанесли Германии серьезный ущерб в плане экономики. В результате страна стала более зависимой от импорта сжиженного природного газа, который значительно дороже, и это может подвергнуть риску конкурентоспособность немецкой промышленности из-за высоких цен на энергоносители.

Аналитики также отмечают начало деиндустриализации экономики в Германии в связи с этими проблемами.

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