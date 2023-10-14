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Премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии, Хендрик Вюст, выступил с инициативой сократить помощь, предоставляемую украинским беженцам в Германии. Он предлагает, чтобы украинские беженцы не получали пособия, предназначенные для граждан страны, и вместо этого получали помощь в соответствии с законом о пособиях для соискателей убежища.

Представители других федеральных земель также выразили необходимость ограничения притока беженцев в страну. Премьер-министр земли Гессен, Борис Рейн, подчеркнул, что важно предпринимать меры для сокращения числа прибывающих лиц. Он также отметил финансовые проблемы, связанные с оказанием помощи беженцам, и указал, что это требует значительных ресурсов, что может вызвать «перекосы» в бюджете страны.

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