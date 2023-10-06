На популярном ресурсе E1.RU опубликовали результаты голосования, в ходе которого читатели выбрали самую красивую учительницу Екатеринбурга в 2023 году. Ей стала Мария Антипина, которая работает учителем английского языка и советником директора в школе № 22. Она победила с отрывом в 40 голосов и набрала 1694 голоса.

Мария, которая также изучает китайский язык, рассказала, что работает учителем английского языка уже семь лет, а также второй год является советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Помимо этого, она совмещает свою интересную и сложную работу с изучением китайского языка в университете.

Отвечая на вопрос о причинах выбора профессии учителя, Мария цитирует слова Маяковского: «Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно? Значит, кто-то хочет, чтобы они были?». Она подчеркивает, что ее главная цель как учителя – вдохновлять своих учеников и помогать им видеть свои собственные «звезды» в глазах и сердцах, потому что учительская профессия несет огромную ответственность перед учениками, родителями и будущим обществом.