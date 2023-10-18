На улице Юлиуса Фучика в Екатеринбурге произошел инцидент, в ходе которого мужчина, передвигавшийся на самокате, столкнулся с паркующимся автомобилем. Сразу после столкновения мужчина попытался скрыться, однако девушка, которая была за рулем автомобиля, вышла и побежала за ним, как сообщает Е1.

Когда екатеринбурженке удалось догнать самокатчика, она сказала ему, что он нанес ущерб ее автомобилю. В ответ на это мужчина заявил, что он врезался в машину из-за того, что девушка парковалась посреди проезжей части. Затем он скрылся с места происшествия.

После происшествия автовладелица сразу же обратилась в правоохранительные органы с заявлением о розыске мужчины, который передвигался на самокате.